Продвижение нескольких проектов

Необходимо продвинуть несколько сайтов в топ10 Яндекса. Предлагайте свои цены. Оплата только по факту выведения в топ10 (уже обжегся несколько раз с предоплата). Будет результат - будет оплата. Оплата достойная, но только по факту достижения топ10. Регистрации и обмены ссылками не предлагать. Нужен именно топ10 Яндекса. Сайт и запросы:

http://transus.ru - транспортные услуги, транспортная компания, грузоперевозки, грузы, грузоперевозки москва, грузоперевозки в москве, автоперевозки, грузовые перевозки, офисный переезд, квартирный переезд, международные перевозки, перевозка мебели (или часть из этих запросов)

http://stroitelnie.ru - строительные услуги, ремонтные услуги, отделочные услуги, евроремонт, строительство , ремонт, интерьер, ремонт квартир, строительная компания, отделка, строительство дома, дизайн интерьера, дизайн квартир

(или часть из них)

http://turusluga.ru/ - туристические услуги, турфирма, турагенства, турагентства, тур фирмы, тур операторы, туры, отдых, путешествия, путевки, туризм, отпуск (или часть из них).

Если вы не верите в свои силы, лучше не пишите даже... :-) Буду работать только с профессионалом с нормальным портфолио