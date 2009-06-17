Поднять до ТИЦ 50 - 60 белыми методами.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок172 просмотра

Есть сайт impulsz(.)ru или возможно другой.

Нужно желательно к следующему апу поднять ТИЦ50, на данный момент - 0 .

Использование только белых методов раскрутки. Без использования платных ресурсов .

Нужна некоторая гарантия что сайт простоит с таким или близким тиц хотябы 1 год.

Предлагаю 1$-1тиц

Оплата только после получения результата.

+++++ оплата по результату, никакой предоплаты , читайте внимательно ++++++

Москвичей просьба не бнспокоить.

16 лет назад
sozland
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Romul
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
30 дней

Заявки фрилансеров

Romul
Роман 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад