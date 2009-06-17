Продвижение интернет-магазина в буржунете

Тематика - хобби. Конкретно стендовый моделизм. Т.е. сборные пластиковые модели. Российского производства. Соотношение цена/качество у них более чем конкурентноспособное, а некоторые по прототипам аналогов не имеют.

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