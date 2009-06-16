Продвижение сайта в тор 10

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок282 просмотра

http://gryzoperevozki.com.ua/- продвигаемый ресурс

Цель- тор 10 поисковиков Яндекс и Google/

Поисковых фраз более 15:

1 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

2 АВТОМАРКЕТ

3 КАТАЛОГ ФИРМ

4 АВТОНОВОСТИ

5 КАРТЫ

6 ГРУЗЫ И ТРАНСПОРТ

7 АВТО ЛИТЕРАТУРА

8 СПЕЦ ТЕХНИКА

9ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

10 ТАБЛИЦЫ РАССТОЯНИЙ

11 КАЛЬКУЛЯТОР РАССТОЯНИЙ

12 СКАЧАТЬ КНИГИ

13 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

14 АВТО ПОРТАЛ

15 ВСЕ ДЛЯ АВТО ЛЮБИТЕЛЕЙ

Оплата только после результата.(т.е. когда увижу в 1й десятке)

Оплату гарантирую.

Пишите Ваши предложения и цены.

При порядочном исполнении продвижения, возможно постоянное сотрудничество

Спасибо.

16 лет назад
4diamonds
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AseevRoman
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$150
50 дней

Заявки фрилансеров

AseevRoman
Роман 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад