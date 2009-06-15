Требуется придумать ключевые слова и фразы

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок372 просмотра

Для продвижения требуется придумать ключевые слова и фразы для порталов www.jobit.ru, www.globareal.ru, www.24snab.ru. на каждый сайт не менее 2000-3000 вариаций. Низкочастотные и среднечастотные. От вас требуется опыт подбора ключевых фраз и образцы ваших работ, но и отзывы положительные. Продвижение не нужно, нужно только собрать ключевые фразы с гугла и яндекса близкие к темам порталов. Ищем постоянных и ответственных партнеров для составления списка ключевиков, т.к. проектов много! ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ ЗАПРОСА!

16 лет назад
lionz
46 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров