Для продвижения требуется придумать ключевые слова и фразы для порталов www.jobit.ru, www.globareal.ru, www.24snab.ru. на каждый сайт не менее 2000-3000 вариаций. Низкочастотные и среднечастотные. От вас требуется опыт подбора ключевых фраз и образцы ваших работ, но и отзывы положительные. Продвижение не нужно, нужно только собрать ключевые фразы с гугла и яндекса близкие к темам порталов. Ищем постоянных и ответственных партнеров для составления списка ключевиков, т.к. проектов много! ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ ЗАПРОСА!