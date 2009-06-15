Необходимо продвижение сайта femida-plus.com.ua в ТОП-10 гугла(интересует именно гугл) в украинском сегменте. Сайт новый, но в индексе Гугла, прогнан по базе Пухового. Необходимо продвижение по словам: адвокат киев, юрист киев, юридическая консультация киев, представительство в суде киев

Условия:

- оплата: по результату или безопасная сделка

- при продвижении с помощью sape или других бирж все покупки ссылок или статей должны делаться в моем аккаунте

Сроки тоже важны.