Прокачать ТИЦ

Нужен человек(и) для прокачки ТИЦ... очень желательно с примерами работ и отзывами на СЕО форумах от людей с нормальными репами или как минимум просто хорошая репутация и репа на сече, мастертальке или сдесь. В общем если у вас нет реального способа подтвердить свою компетенцию, то врятли я воспользуюсь вашими услугами.

Склейка зеркалами неинтересна!!!

Возможен вариант с прокачкой сапой (кто умеет) с последующей передачей ака мне. Бюджет при этом не более 1$ на 1тиц в месяц. Минимальный интересный ТИЦ при прокачке сапой от 100.

Оплата через сервис гаранта на веблансере.

В случае обнаружения приклеенных зеркал договор разрывается автоматически.

Я готов платить 1$ за 1 ТИЦ.

Период 2 полных апа, тот ТИЦ что будет после вторго апа и будет оплачен.

Оптимальный требуемый ТИЦ 10-30 ... сайтов много ... начнем с 5 сайтов за каждый первоначально на сервис гаранта оплачу ТИЦ 20.

Пишите ваши сроки и условия.