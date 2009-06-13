Нужно продвинуть интернет-магазин по словам

(Только гугл украина)

Добрый день

Необходимо продвинуть новый интернет магазин по ключевым словам в гугл.

Первый раз пользуюсь услугами фрилансеров так что не серчайте ес что не так.

Требование- чтобы после ваших манипуляций ключевые слова выводились в первую тройку гугла.

Прошу откликнутся новичкам и специалистам. По деньгам предлагайте цену за 1 слово-(словосочетание)

Деньги-оплата переводом приват24 украина на любой счет в украине

Название интернет магазина и сайт и мои данные по емаил