Размещение статьи в каталогах статей

Добрый день.

Что требуеться:

1.Я даю Вам 2 адресса сайта и 2 статьи по этим сайтам (тоесть 1 статья - 1 сайт)

2.Вставляем в каждую статью ссылки на сайт и Вы размещаете эту статью в 200 каталогов статей

Тоесть,Ваша задача разместить статьи в каталогах статей и предоставить мне отчёт в таком виде

Адресс каталога Ссылка на мою статью Логин Пароль

200 каталогов статей выбираем просто - пишем в поиске яндекса "каталог статей" и по результатам поиска размещаем в первые 200 каталогов.

Оплата по факту выполнения.

Интересует только ручная работа!

Ваши сроки выполнения и цена