Размещение статьи в каталогах статей

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Завершен6 заявок344 просмотра

Добрый день.

Что требуеться:

1.Я даю Вам 2 адресса сайта и 2 статьи по этим сайтам (тоесть 1 статья - 1 сайт)

2.Вставляем в каждую статью ссылки на сайт и Вы размещаете эту статью в 200 каталогов статей

Тоесть,Ваша задача разместить статьи в каталогах статей и предоставить мне отчёт в таком виде

Адресс каталога Ссылка на мою статью Логин Пароль

200 каталогов статей выбираем просто - пишем в поиске яндекса "каталог статей" и по результатам поиска размещаем в первые 200 каталогов.

Оплата по факту выполнения.

Интересует только ручная работа!

Ваши сроки выполнения и цена

16 лет назад
styleismylife
Сай Руслан 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$20
3 дня
Необходимо было сделать большой обьём по каталогам статей.Елена выполнила работу в соответствии с моими пожеланиями и требованиями.Отчёт был предоставлен в полном обьёме,работа была выполнена качественно.Спасибо за выполненную работу.Рекомендую!
Руслан показал себя превосходным заказчиком: была четко поставлена задача, что очень ценю в заказах, оплата быстрая. Несмотря на мои проблемы со связью, был очень терпелив и корректен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад