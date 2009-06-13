Кто-нибудь может подсказать, в какое место кода скрипта shopcms.ru нужно вставить код Google Analytics, чтобы он работал ? Перепробовал вроде все варианты, результата нет. Сайт: http://kino-doma.biz
Разместить 300 - 350 статей на 1000 площадках
Нужно разместить 300 - 350 статей на 1000 площадках по размещению статей. Каждую статью на 3 сайтах.
Что сделать.
Подкоректировать текст краткого описания статьи .
Пройти регистрацию на площадке(если нужна)
Выбрать рублику .
Внести статью
Краткое содержание статьи
Полное содержание
Ввести капчу(цифровой или буквенный ввод подтверждения ).
Сделать отчет с паролями и указанием удачной регистрации.
В случае """" качественной """" работы возможно дополнительные прогоны еще нескольких проектов. как минимум еще в 3-4
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Заявки фрилансеров
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