Нужно разместить 300 - 350 статей на 1000 площадках по размещению статей. Каждую статью на 3 сайтах.

Что сделать.

Подкоректировать текст краткого описания статьи .

Пройти регистрацию на площадке(если нужна)

Выбрать рублику .

Внести статью

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Полное содержание

Ввести капчу(цифровой или буквенный ввод подтверждения ).

Сделать отчет с паролями и указанием удачной регистрации.

В случае """" качественной """" работы возможно дополнительные прогоны еще нескольких проектов. как минимум еще в 3-4