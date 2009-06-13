Разместить 300 - 350 статей на 1000 площадках

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок461 просмотр

Нужно разместить 300 - 350 статей на 1000 площадках по размещению статей. Каждую статью на 3 сайтах.

Что сделать.

Подкоректировать текст краткого описания статьи .

Пройти регистрацию на площадке(если нужна)

Выбрать рублику .

Внести статью

Краткое содержание статьи

Полное содержание

Ввести капчу(цифровой или буквенный ввод подтверждения ).

Сделать отчет с паролями и указанием удачной регистрации.

В случае """" качественной """" работы возможно дополнительные прогоны еще нескольких проектов. как минимум еще в 3-4

16 лет назад
sozland
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

verun
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$20
5 дней

Заявки фрилансеров

verun
125 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад

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