Нужно поднять тИЦ нулевому сайту.

Здравствуйте.

Есть нулевой сайт.Эму нужно поднять тИЦ.

Прошу указывать методы, цены, сроки, портфолио.

Методы указывать обязательно, так как мне нужны гарантии, что показатели не упадут до после 1 апдейта яндекса.

Оплата по факту.