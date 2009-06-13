Нужно поднять тИЦ нулевому сайту.

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Закрыт10 заявок207 просмотров

Здравствуйте.

Есть нулевой сайт.Эму нужно поднять тИЦ.

Прошу указывать методы, цены, сроки, портфолио.

Методы указывать обязательно, так как мне нужны гарантии, что показатели не упадут до после 1 апдейта яндекса.

Оплата по факту.

16 лет назад
lubass
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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