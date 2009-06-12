Добавить сайт в каталог DMOZ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка179 просмотров

Нужно подготовить и добавить сайт в каталог DMOZ

Сайт www.brico.dp.ua

В ветку

http://www.dmoz.org/World/Russian/%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b_%d0%b8_%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%8b/%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0/%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81_%d0%b8_%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be_%d0%b8_%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/

или

http://www.dmoz.org/World/Russian/%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b_%d0%b8_%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%8b/%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0/%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81_%d0%b8_%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%9d%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/

16 лет назад
zaebest
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergunik
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$50
31 день

Заявки фрилансеров

Sergunik
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад