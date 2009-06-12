Написать теги для интернет магазина(оптимизация) для основных страниц, написать текст для главной страницы.
Добавить сайт в каталог DMOZ
Нужно подготовить и добавить сайт в каталог DMOZ
Сайт www.brico.dp.ua
В ветку
http://www.dmoz.org/World/Russian/%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b_%d0%b8_%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%8b/%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0/%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81_%d0%b8_%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be_%d0%b8_%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%bb%d1%83%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
или
http://www.dmoz.org/World/Russian/%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%8b_%d0%b8_%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%8b/%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0/%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81_%d0%b8_%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%9d%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужен прогон по каталогам, возьму тех кто предложит приемлимую цену. Проект свой. Работы по прогонам будет много. Оплата WMZ.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно прогнать по белым каталогам (рус.укр.анг) 3 сайта. Ключевые слова для всех сайтов - естьЗавершен16 лет назад
- $500
Нужно увеличить посещаемость целевой аудитории с поисковых систем путем Регистрация сайта: 1. Социальные закладки 2. Каталоги 3. Каталоги rss 4. Каталоги статей Добавить сайт ...Закрыт16 лет назад
Нужна хорошая оптимизация сайта.... H1: H2-H8: Em, I: Сразу цену пишите пожулуста!!!!Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен прогон по статейным сайтам. Также рассматриваются каталоги сайтов. Ищутся люди с отзывами и портфолио, умеющих создавать проект по прогону сайта и делать его качественно.Завершен16 лет назад
Имеется набор сайтов, которые необходимо раскручивать. поднятием PR и тИЦ с помощью биржя займусь сам. Меня интересует написание статей, размещение их в форумах/блогах, постоянная поддержка актуальности созданных тем. Другими словами меня интересует ...Поисковые системы (SEO)3 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно написать хорошо читаемую SEO статью до 2500 зн. без пробелов. Тема интернет знакомства.Завершен16 лет назад
Нужно умно раскрутить ресурс.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Разработка расширения под JoomSEF 3.x для компонента Jmovies 1.3.2 на Joomla 1.5.11 Расчет через систему WebMoneуПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт16 лет назад