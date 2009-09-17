Написание статей для продвижения сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок526 просмотров

Имеется набор сайтов, которые необходимо раскручивать.

поднятием PR и тИЦ с помощью биржя займусь сам.

Меня интересует написание статей, размещение их в форумах/блогах, постоянная поддержка актуальности созданных тем.

Другими словами меня интересует создание разумного шума вокруг проектов.

до конца недели мне надо будет определиться с исполнителями, т.к. надо будет начинать подготовку.

оплата за сообщения/статьи но только после того, как будут видны посетители с форумов/блогов.

для каждого сайта будет отбираться свой список форумов, где они будут обсуждаться.

Интересуют ваши цены.

Написание статей
16 лет назад
maugley
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

leya
46 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$165
30 дней
che777
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$20
3 дня
Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
16 лет назад
$20
3 дня
Отличный исполнитель, с пониманием относится к выполнению своих обязанностей, терпеливо вникает в особенности задания. Ответственно подходит к работе. Рекомендую к сотрудничеству!
После работы с таким заказчиком остаются самые лучшие воспоминания! Передо мной всегда ставили чёткие задания, на исполнение которых отводилось такое количество времени, что не уложиться было невозможно) С пониманием относились к тому, что я чего-то могла не знать, по возможности готовы были помочь. Удачи вам в дальнейшей работе!

Заявки фрилансеров

leya
46 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
che777
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
45 отзывов
16 лет назад