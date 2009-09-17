Нужно написать хорошо читаемую SEO статью до 2500 зн. без пробелов. Тема интернет знакомства.
Написание статей для продвижения сайтов
Имеется набор сайтов, которые необходимо раскручивать.
поднятием PR и тИЦ с помощью биржя займусь сам.
Меня интересует написание статей, размещение их в форумах/блогах, постоянная поддержка актуальности созданных тем.
Другими словами меня интересует создание разумного шума вокруг проектов.
до конца недели мне надо будет определиться с исполнителями, т.к. надо будет начинать подготовку.
оплата за сообщения/статьи но только после того, как будут видны посетители с форумов/блогов.
для каждого сайта будет отбираться свой список форумов, где они будут обсуждаться.
Интересуют ваши цены.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно умно раскрутить ресурс.Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Разработка расширения под JoomSEF 3.x для компонента Jmovies 1.3.2 на Joomla 1.5.11 Расчет через систему WebMoneуПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужно отрекламировать в интернете систему электронного голосования http://telesys.ru/products/other/evote.php Так как аналогов у системы нет, то ее реклама через баннеры, бегуны, ТОПы малоэффективна потому, что низок процент конвертации в ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт16 лет назад
Прогон по доскам и блогам обязательно укажите количество успешныхПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Зарегестрировать алсабом в блогах и на досках, предоставить отчет об успешно зарегестрированныхПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Пишите пожалуйста ваши предложения в рамках бюджетаЗавершен16 лет назад
НУжно продвинуть 3 сайта подробности icq:253-247 skype:murzikBSUIR"Завершен16 лет назад
- $20
Нужно оптимизировать сайт с целью повышения скорости загрузки страниц.Завершен16 лет назад
Требуется продвинуть сайт в топ по средним и низкочастотным запросам. Сам сайт http://lider-zapad.ru Жду ваших предложений. Только белая раскрутка. слова для ПМ: автомобильные грузоперевозки, перевозка грузов по россии, автомобильные ...Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт16 лет назад