Написание статей для продвижения сайтов

Имеется набор сайтов, которые необходимо раскручивать.

поднятием PR и тИЦ с помощью биржя займусь сам.

Меня интересует написание статей, размещение их в форумах/блогах, постоянная поддержка актуальности созданных тем.

Другими словами меня интересует создание разумного шума вокруг проектов.

до конца недели мне надо будет определиться с исполнителями, т.к. надо будет начинать подготовку.

оплата за сообщения/статьи но только после того, как будут видны посетители с форумов/блогов.

для каждого сайта будет отбираться свой список форумов, где они будут обсуждаться.

Интересуют ваши цены.