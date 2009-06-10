Оптимизация сайта по скорости загрузки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки152 просмотра

Нужно оптимизировать сайт с целью повышения скорости загрузки страниц.

16 лет назад
sheffcov
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

correct
Данил 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$20
4 дня
Всё было сделано отлично! надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи и интересный проект. Надеюсь на долнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

correct
Данил 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
16 лет назад