Прогон сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен13 заявок286 просмотров

Прогон по каталогам

16 лет назад
doriff
Ирина 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$30
2 дня
В целом работой осталась довольна. Замечаний по сроку и качеству нет.
Было приятно поработать спасибо

Заявки фрилансеров

yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад