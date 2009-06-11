Ищем людей с опытом в продвижении сайтов по европе, и по англоязычному Google. Но в первую очередь интересуют страны: США, Англия, Германия, Франция, Испания. Рассмотрим разные схемы продвижения: регистрация в местных каталогах и каталогах статей, ...
Прогнать сайт по каталогам/доскам
Нужно прогнать сайт АВТОМАТОМ. Чем больше каталогов тем лучше.
Бюджет ограничен.
Предлагайте пожалуйста сколько каталогов прогоните за эту сумму.
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