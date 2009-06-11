Прогнать сайт по каталогам/доскам

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка118 просмотров

Нужно прогнать сайт АВТОМАТОМ. Чем больше каталогов тем лучше.

Бюджет ограничен.

Предлагайте пожалуйста сколько каталогов прогоните за эту сумму.

16 лет назад
stranger
Юрьевич 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

iwcpr
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад
$10
1 день
Михаил отлично справился с заданием. Все что обещал сделал. Стоит отметить что достаточно много оповещений пришло. и особо радует что среди каталогов много оказалось досок объявлений.

Заявки фрилансеров

iwcpr
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад