Нужно продвижение сайтов в Европе и США.Нац трафик

Ищем людей с опытом в продвижении сайтов по европе, и по англоязычному Google. Но в первую очередь интересуют страны: США, Англия, Германия, Франция, Испания. Рассмотрим разные схемы продвижения: регистрация в местных каталогах и каталогах статей, постинг в сервисах ответов, форумах, блогах и т.д.

Требуется продвижение англоязычного проекта и европейских версий проекта в национальных поисковых системах. Нужен толковый человек, возможно на постоянную основу, со знанием английского языка и высокой производительностью. Приветствуются также немецкий, французский, испанский и другие европейские языки для продвижения национальных проектов.

Бюджет оговорим в зависимости от плана.

С предложениями строго в ICQ 340904146 или Skype YuraGS (сайт проверяю редко)