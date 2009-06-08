Есть сайт http://www.letitbook.ru проиндексированный Гуглом, Рамблером. Яндекс проиндексировал всего 2 страницы. Требуется найти причины не индексации внутренних страниц или помочь решить данный вопрос. Писали дважды платону, на что получали один и ...
Нужно продвижение сайтов в Европе и США.Нац трафик
Ищем людей с опытом в продвижении сайтов по европе, и по англоязычному Google. Но в первую очередь интересуют страны: США, Англия, Германия, Франция, Испания. Рассмотрим разные схемы продвижения: регистрация в местных каталогах и каталогах статей, постинг в сервисах ответов, форумах, блогах и т.д.
Требуется продвижение англоязычного проекта и европейских версий проекта в национальных поисковых системах. Нужен толковый человек, возможно на постоянную основу, со знанием английского языка и высокой производительностью. Приветствуются также немецкий, французский, испанский и другие европейские языки для продвижения национальных проектов.
Бюджет оговорим в зависимости от плана.
С предложениями строго в ICQ 340904146 или Skype YuraGS (сайт проверяю редко)
Заявки фрилансеров
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