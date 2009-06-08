Есть проект http://www.nonstapr.com/ требуется : 1. Организовать целевой трафик на портал 3000 - 5000 тыс в день. стоимость готовы оговаривать. Оплата по результату.
Прогон по каталогам статей
Интересует данная услуга.
Также недурно, если исполнитель и сам напишет уникальные статьи. Если нет - тогда предоставлю.
Нужно постоянное размещение статьи.
Здесь пишите предложение цены-сроков
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