Есть сайт greem.ru, "Бытовая техника". SEO-оптимизирован. ТИЦ 10. PR 2. Необходимо вывести его в топ по по ключевым словам: Водонагреватели, обогреватели, камины, бойлеры, конвекторы, тепловые завесы, электрокамины, кондиционеры, увлажнители воздуха, электронасосы. ...
Продвижение сайта промышленной тематики в форумах
День добрый.
Нужно рассказать о сайте и предлагаемой продукции на тематических промышленных форумах.
Тематика сайта: инженерные решения, продажа промышленных датчиков, редукторов, частотных преобразователей и т.п.
Пишите, пожалуйста, как можете помочь (за какой срок, цену, какие ожидаете результаты).
Желателен опыт продвижения других проектов в форумах.
Тематика не проста, не стоит дискредитировать сайт и фирму в форумах, поэтому обычный спам рекламных объявлений по всем форумам — не предлагайте!
Заявки фрилансеров
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