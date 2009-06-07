Продвижение сайта промышленной тематики в форумах

День добрый.

Нужно рассказать о сайте и предлагаемой продукции на тематических промышленных форумах.

Тематика сайта: инженерные решения, продажа промышленных датчиков, редукторов, частотных преобразователей и т.п.

Пишите, пожалуйста, как можете помочь (за какой срок, цену, какие ожидаете результаты).

Желателен опыт продвижения других проектов в форумах.

Тематика не проста, не стоит дискредитировать сайт и фирму в форумах, поэтому обычный спам рекламных объявлений по всем форумам — не предлагайте!