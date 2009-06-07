Хотелось бы пропиарить проект онлайн видео http://onlinevse.ru/

Хотелось бы услушать как будете пиарить по форумам или сайтам. И цену конечно же за 5 дней вашей работы.

В результате хотел бы увидеть резкий рост посещаемости. ( не накрутка счетчика)

Пишите сюда все предложения скрыты в личке не читаю.