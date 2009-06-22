Продвижение сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок225 просмотров

Здравствуйте, требуется продвижение нуленого варезника сайта по поисковикам и поднять тиЦ и PR. Оплата по факту за pr и тиЦ.

Расмотрю любые варианты

16 лет назад
DaImeR
Дамир 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Megapolis2
Маркет 
75 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$100
1 день
Человек очень ответственый и хорошо знающий свое дело. Если что то не понятно, то объяснит и покажет. Все работы выполняет в срок. Надеюсь с ним на долгосрочное сотрудничество
Отменный чел, я работу выполнил и он заплатил, побольше бы таких работодателей!!!!!!

Заявки фрилансеров

Megapolis2
Маркет 
75 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
16 лет назад