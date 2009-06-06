Срочно ! Оптимизировать 70-80 HTML страниц сайта

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Завершен3 заявки219 просмотров

Есть 70-80 HTML страниц.

Страницы не оптимизированы.

Страница представляет собой таблицу с описанием технических параметров.

Необходимо прописать правильные МЕТА ТЕГИ и оптимизировать их

Желательно добавить 100-200 символов текста на каждую страницу

Сделать рерайт каждой страницы (возможно это касается только МЕТА ТЕГОВ, т.к. на страницах перечислены технические данные)

Подробности при переписке.

icq 4848000

skype mbarussia

200drive(at)gmail.com

В приват не пишите !!!!

В предложении указывайте стоимость и срок выполнения задачи.

НАДО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ !!!

HTML
16 лет назад
vdovcenko
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kuzaff
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
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kuzaff
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад