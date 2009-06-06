Необходимо постоянное продвижение интернет-магазина подарков (http://www.biznes-suvenir.ru) в поисковых системах: написание тематических статей, рерайтинг, регистрация сайта в каталогах, рассылка на доски объявлений, добавление сайта в соц. закладки и другие соответствующие услуги. Бюджет до 150 $ в ...
Срочно ! Оптимизировать 70-80 HTML страниц сайта
Есть 70-80 HTML страниц.
Страницы не оптимизированы.
Страница представляет собой таблицу с описанием технических параметров.
Необходимо прописать правильные МЕТА ТЕГИ и оптимизировать их
Желательно добавить 100-200 символов текста на каждую страницу
Сделать рерайт каждой страницы (возможно это касается только МЕТА ТЕГОВ, т.к. на страницах перечислены технические данные)
Подробности при переписке.
icq 4848000
skype mbarussia
200drive(at)gmail.com
В приват не пишите !!!!
В предложении указывайте стоимость и срок выполнения задачи.
НАДО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ !!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Добрый день Необходимы люди способные помочь в разработке и реализации рекламных кампаний для сайта по ландшафтному дизайну и посадочному материалу. подробности в асе 448-466-982, все необходимые материалы предоставлю!!! P.S. ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
Продвижение сайта в топ 10 по Яндекс (все регионы кроме Москвы и СНГ) и Гугл, www.redsail.net, ключевые запросы - режущий плоттер, лазерный гравер.Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно поднять тиц до 20. сейчас 0 сайт:fun-torrent.ruЗакрыт16 лет назад
Вывести сайт frenchcosmetics точка ru в 10 ку по 2 запросам в google.ru и yandex.ru 1.Интернет магазин косметики 2.Косметика для лица Называйте вашу цену, сроки и ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $10
Хочу знать причину плохой индексации гуглом сайтов на скрипте qpl board. Яндекс и рамблер хорошо индексируют, а гугл индексирует только 5-10% всех объявлений сайта.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно поднять ТИЦ и PR у сайта. Абсолютно новый сайт с рекламными блоками (домен зареген недавно). Требуется в максимально короткие сроки догнать тиц до 200 и пр до 5 (интересуют любые способы желательно ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Закажу прогон по каталогам, блогам , социалкам, форумам. Требования прогон частями, чтобы на попасть под пессимизацию. Отчёт в виде конкретных результатов. Предложения на асю 455876723Закрыт16 лет назад
Сайт с нулевыми показателями. Нужно поднять ТИЦ до 20. Предложения по сумме и срокам на почту [email protected]Закрыт16 лет назад
Необходимо расктурить сайт по следующим словам: кованые решетки кованые заборы кованые ворота кованые ограждения художественная ковка мебель художественная ковка ограды художественная ковка цены продажа кованых ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт16 лет назад