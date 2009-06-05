Необходимо постоянное продвижение интернет-магазина подарков (http://www.biznes-suvenir.ru) в поисковых системах: написание тематических статей, рерайтинг, регистрация сайта в каталогах, рассылка на доски объявлений, добавление сайта в соц. закладки и другие соответствующие услуги. Бюджет до 150 $ в ...
Поднятие тИЦ
Нужно поднять тиц до 20. сейчас 0
сайт:fun-torrent.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется написание и размещение статей (около 3000 знаков каждая) тематики проектирование и оборудование. Около 50 статей, в зависимости от стоимости. Всё только для продвижения одного сайта. Основные требования: 1. Контент среднего или хорошего качества, ...Закрыт16 лет назад
Вывести сайт frenchcosmetics точка ru в 10 ку по 2 запросам в google.ru и yandex.ru 1.Интернет магазин косметики 2.Косметика для лица Называйте вашу цену, сроки и ...Закрыт16 лет назад
- $10
Хочу знать причину плохой индексации гуглом сайтов на скрипте qpl board. Яндекс и рамблер хорошо индексируют, а гугл индексирует только 5-10% всех объявлений сайта.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно поднять ТИЦ и PR у сайта. Абсолютно новый сайт с рекламными блоками (домен зареген недавно). Требуется в максимально короткие сроки догнать тиц до 200 и пр до 5 (интересуют любые способы желательно ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Закажу прогон по каталогам, блогам , социалкам, форумам. Требования прогон частями, чтобы на попасть под пессимизацию. Отчёт в виде конкретных результатов. Предложения на асю 455876723Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт16 лет назад
Сайт с нулевыми показателями. Нужно поднять ТИЦ до 20. Предложения по сумме и срокам на почту [email protected]Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо расктурить сайт по следующим словам: кованые решетки кованые заборы кованые ворота кованые ограждения художественная ковка мебель художественная ковка ограды художественная ковка цены продажа кованых ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется профессиональное продвижение и поддержка сайта.На долгосрочной основе - возможно.Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо вывести сайт в первые строки в поисковиках: yandex, google, rambler. Сайт интернет магазина автомобильных чехлов: www.acover.ru Основные запросы: автомобильные чехлы, автомобильные чехлы ВАЗ, авточехлы. Возможно продвижение по более более легким запросам: ...Закрыт16 лет назад