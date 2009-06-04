Раскрутка сайта

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Закрыт30 заявок374 просмотра

Необходимо вывести сайт в первые строки в поисковиках: yandex, google, rambler.

Сайт интернет магазина автомобильных чехлов: www.acover.ru

Основные запросы: автомобильные чехлы, автомобильные чехлы ВАЗ, авточехлы.

Возможно продвижение по более более легким запросам:

автомобильные чехлы на сидения

автомобильные чехлы для сидений

Возможно изменение контента под раскрутку и т.д.

16 лет назад
alexwind177
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

goword
Егор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$580
60 дней

Заявки фрилансеров

goword
Егор 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад