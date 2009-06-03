Продвижение интернет магазина

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Закрыт6 заявок211 просмотров

Здравствуйте

Нужно загнать сайт eyus.ru ( и возможно в дальнейшем поддерживать позиции) в ТОП 10 Яндекса по запросам:

отпугиватели насекомых

альпийская вода

анализаторы жира

аппарат электротерапия

весы

гидромассажные ванны

глюкометры

ингаляторы

осеребрители воды

очистители CITIZEN

очистители воздуха

термометры

товары для водителей

тонометры

галантерея

кошельки

рюкзаки

женские сумки

алкотесторы

электроодеяла

Оплата по факту после проверки позиций сайта.

Указывайте ваши сроки и цены по каждому запросу.

Возможна работа по каждому запросу в отдельности.

16 лет назад
il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

makedonskiy
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$5
90 дней

Заявки фрилансеров

makedonskiy
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Был
год назад
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