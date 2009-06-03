Вывод сайта в топ10
Продвижение интернет магазина
Здравствуйте
Нужно загнать сайт eyus.ru ( и возможно в дальнейшем поддерживать позиции) в ТОП 10 Яндекса по запросам:
отпугиватели насекомых
альпийская вода
анализаторы жира
аппарат электротерапия
весы
гидромассажные ванны
глюкометры
ингаляторы
осеребрители воды
очистители CITIZEN
очистители воздуха
термометры
товары для водителей
тонометры
галантерея
кошельки
рюкзаки
женские сумки
алкотесторы
электроодеяла
Оплата по факту после проверки позиций сайта.
Указывайте ваши сроки и цены по каждому запросу.
Возможна работа по каждому запросу в отдельности.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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