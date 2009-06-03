Ищю человека для обмена ссылками с опытом. Тематика, компьютеры, техника, хардвайр. Цена за ссылку 0.8$ . Обмен только с качественными сайтами.
В топ-10 Яндекс, Гугл. Для юр. лиц с периферии.
Необходимо гарантированное попадание сайта в топ-10 Яндекса и Гугл по одному ключевому слову с количеством показов 126763 в месяц (Яндекс wordstats)
Подробности в ЛС
Выбранный исполнитель
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