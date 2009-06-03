Есть сайт о бильярде. Нужно подобрать качественные фотографии в разделы, и обработать их (где-то очистить от фона и т.д.). Бюджет - 7 вмз. Всего разделов - 9. Оставляйте icq. Спасибо.
Раскрутка интернет-магазина
Всем доброго дня!
Необходимо раскрутить сайт www.shop-tl.ru
Ваши предложения, цены и сроки.
Заявки фрилансеров
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