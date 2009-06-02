Сгенерировать карту сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок223 просмотра

Есть сайт и необходимо создать карту сайта для google и yandex.

На сайте более 4000 страниц, необходимо ускорить индексацию.

icq 329000667

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16 лет назад
denisxxxl
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров