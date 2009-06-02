Реклама партнерской программы

Продвижение партнерской программы интернет-магазина.

В связи с расширением бизнеса, нам нужны люди способные привлекать вебмастеров (владельцев сайтов) к участию в нашей партнерской программе.

Возможные варианты сотрудничества:

1. Вы получаете 10% от заработка привлеченных партнеров бессрочно

либо

2. 70 рублей за одну регистрацию единоразово. В этом случае анкеты подтверждаются телефонным звонком.

Другие способы невозможны и не обсуждаются.

Допускаются любые варианты привлечения, кроме массовых рассылок, для тех кто желает работать по прямым контактам предоставляется база.

Подробности пожалуйста в личку пишите отвечу.