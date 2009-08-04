Раскрутка сайта, поднять ТИЦ от1000 и выше

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Завершен8 заявок249 просмотров

Добрый день!

Изучаю стоимость и сроки с дальнейшим привлечением к работе(но через некоторое время)

ключевые слова в приложение

Нужно вывести сайт по ключевым словам в топ5 в Яндексе и Гугле

пациент www.td-ruslink.ru

16 лет назад
CbIPOk
Alexander 
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

StereoMonkey
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$500
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Идеальный заказчик. Рекомендую всем фрилансерам. Четко ставит задачи, не мешает работать и вовремя производит оплату. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Успехов!

Заявки фрилансеров

StereoMonkey
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад