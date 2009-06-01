Требуется линк менеджер

Нужен обмен ссылками тематический и нетематический.

С моей стороны - сайты с полностью настроенными каталогами ЛЕ2 и готовыми для обмена. Или по желанию этот вопрос обсуждается.

Интересует обмен только с сайтами, которые находятся в индексе Яндекса, а от остальных пользы ноль.

Оплата по факту, возможна оплата через Безопасную сделку.

Интересуют опытные линк менеджеры - качественная работа на постоянной основе. С моей стороны постоянные объёмы и своевременная оплата. Пишите свои предложения здесь - можно дублировать в асю.

ICQ для связи 446775775.