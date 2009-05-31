Регистрация в каталогах

Требуется подобрать для сайта ключевые слова (в дополнение вышлю слова подобранные специалистами Яндекса в контекстной рекламе) и зарегистрировать во всех возможных каталогах, тематика - продажа попугаев всех видов.

Пишите количество каталогов, цену.

P.S. количество каталогов не так важно как качество