Регистрация в каталогах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок210 просмотров

Требуется подобрать для сайта ключевые слова (в дополнение вышлю слова подобранные специалистами Яндекса в контекстной рекламе) и зарегистрировать во всех возможных каталогах, тематика - продажа попугаев всех видов.

Пишите количество каталогов, цену.

P.S. количество каталогов не так важно как качество

16 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров