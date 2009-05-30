Нужна консультация Seo

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок179 просмотров

Нужна Консультация Seo

оставляйте ваши контакты Skype,icq

16 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Прогнать сайт по каталогам

    $50

    Для сайта triplex точка com точка ua необходимо : - дать перечень предлагаемых слов; - по утвержденным словам сделать прогон (автоматический, полуавтоматический) по каталогам и т.п. Победитель выбирается исходя из ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Анализ сайта, семантика

    $100

    Приветствую. Необходимо выполнить анализ сайта zoology точка com точка ua. Сайт существует уже год, но никогда не продвигался. Написан на Joomla 1.0.12 Будет переписан под Joomla 1.5.10. На сайте ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Как правильно размножать статьи

    Есть программа monkeywrite и allsumitter. Требуется человек, который знает как граммотно создать проект в monkey, подготовить все для allsubmitter для дальнейшего прогона по каталогам статей. Но как прогонять в Alssubmitter я знаю. Интересует только правильно ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Google news

    Необходимо чтобы все нововсти попадали в google news по запросу Одесса. Сайт в Перл reporter.com.ua Новости попадают и сейчас, примерно лишь каждая сотая.

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта в топ 10, оплата по факту!

    $250

    Требуется продвигать сайт http://32perevoda.ru в топ 10 поисковиков яндекс, гугл, рамблер. Оплата после выведения сайта в топ по этим запросам и постоянное ежемесячное сотрудничество(оплата) Бюджет не высокий, ждем ваших предложений. Ключевые слова ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание анкоров

    $5

    Нужно создать 1000 анкоров, по ключевикам: детская одежда, детский интернет-магазин, интернет-магазин детской одежды, модная детская одежда, детская одежда Спб, одежда для детей, недорогая детская одежда, детская одежда до года, бренды детской одежды ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка методик раскрутки программ

    Требуется опытный человек в данной сфере. Есть ряд программ которые нужно размещать на посещаемых сайтах-каталогах программ в интернете таким образом чтобы максимально увеличить объем скачиваний и использований программ. Программы под систему виндовз (игры, рекламные приложения). ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад