Нужно будет прогнать сайт по каталогам .. 1) От вас цены сроки.. 2) Кол-во каталогов .. Предпочтение к наименьший цене.. Оставляйте ваши ICQ номера.. В ...
Разработка методик раскрутки программ
Требуется опытный человек в данной сфере. Есть ряд программ которые нужно размещать на посещаемых сайтах-каталогах программ в интернете таким образом чтобы максимально увеличить объем скачиваний и использований программ. Программы под систему виндовз (игры, рекламные приложения). Англоязычные и мультиязычные. (но в первую очередь интересуют англоязычные сайты)
Внимание - раскрутка robosoftом не интересна (уже используется), нужны альтернативные методы. Если у вас такие есть, отлаженные и готовые к работе - жду предложений. Рассмотрю любые.
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