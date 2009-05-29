Разработка методик раскрутки программ

Требуется опытный человек в данной сфере. Есть ряд программ которые нужно размещать на посещаемых сайтах-каталогах программ в интернете таким образом чтобы максимально увеличить объем скачиваний и использований программ. Программы под систему виндовз (игры, рекламные приложения). Англоязычные и мультиязычные. (но в первую очередь интересуют англоязычные сайты)

Внимание - раскрутка robosoftом не интересна (уже используется), нужны альтернативные методы. Если у вас такие есть, отлаженные и готовые к работе - жду предложений. Рассмотрю любые.