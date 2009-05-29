Есть проект, который не индексируется яндексом и рамблером. Другими поисковиками отлично индексируется, в Google больше 100 страниц сидит. Хотелось бы помощь человека, который ЗНАЕТ и УМЕЕТ поглядеть сайт и его код, и СКАЗАТЬ ...
Поднять в яндексе в топ
Есть сайт надо его протолкнуть в топ 10
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