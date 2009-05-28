Прогон по соцзакладкам и размещение статьи в блоги

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Закрыт1 заявка210 просмотров

Требуется качественный прогон по русским/украинским соцзакладкам и размещение статьи в русскоязычные блоги без nofollow и noindex.

Отписывайте, пожалуйста, количество соцзакладок и количество блогов.

Предложения исполнителей без аналогичных отзывов не рассматриваю. Оплата 150 грн. webmoney-U либо эквивалент этой суммы на другой кошелек webmoney.

16 лет назад
mdesign
Павел 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-2)

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