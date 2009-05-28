Сайт для раскрутки: www.testspb.ru требуется поднять его в гугле и яндексе на первое место по запросу "тест петербург" предполагается постоянная поддержка на этих местах с абонентской платой. т к задание для ...
Консультация по GOOGLE в связи с апом ПР
Прошу граммотных специалистов кто имеет хорошие знания устройства ПС ГУГЛ дать часовую консультацию.
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