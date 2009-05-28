Нужно поднять Yandex Тиц и Google PR для сайта! На данный момент у обоих 0. Получить самый минимальный у Yandex.ru Тиц и Google PR , этого уже хватит. Вами назначеная ...
Продвинуть сайт и поднять тИЦ!
Продвинуть сайт в топ 5 Яндекс и Google, а также поднят тИЦ до 1000 и выше.
Ключевые слова: автозапчасти, запчасти для иномарок, магазин автозапчастей. Регион вся Россия
Продвижение должно быть выполнено без всяких бирж ссылок и тому подобного.
Сайт раскручивается с нуля до уровня exist.ru и выше.
Указывайте в предложениях сроки и цену!!!
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