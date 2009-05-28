Продвинуть сайт и поднять тИЦ!

Продвинуть сайт в топ 5 Яндекс и Google, а также поднят тИЦ до 1000 и выше.

Ключевые слова: автозапчасти, запчасти для иномарок, магазин автозапчастей. Регион вся Россия

Продвижение должно быть выполнено без всяких бирж ссылок и тому подобного.

Сайт раскручивается с нуля до уровня exist.ru и выше.

Указывайте в предложениях сроки и цену!!!