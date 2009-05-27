Продвинуть сайт компподдержки.

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Закрыт12 заявок256 просмотров

Требуется продвинуть сайт компподдержки.

Яндекс+Гугл.

Слова:

компьютерная помощь москва,

компьютерный сервис,

компьютерные услуги,

компьютерная помощь ремонт

Сайт:

www.compboy.ru

Выбирать буду по соотношению цена/срок, НО! оплата по факту. Максимум это небольшая предоплата в размере процентов 15-20.

16 лет назад
inetart
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров