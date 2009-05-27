Необходимо поднять тиц приблизительно на 20 (для начала, если все будет нормально, каждый месяц будем делать заказ), писать цену за 10 тиц, оплата по факту. Тиц должен держаться долговременно, а не полсле следующего же ...
Продвинуть сайт компподдержки.
Требуется продвинуть сайт компподдержки.
Яндекс+Гугл.
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Сайт:
Выбирать буду по соотношению цена/срок, НО! оплата по факту. Максимум это небольшая предоплата в размере процентов 15-20.
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