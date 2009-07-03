Поднятие тИЦ с 20 до 40

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок221 просмотр

Необходимо поднять тиц приблизительно на 20 (для начала, если все будет нормально, каждый месяц будем делать заказ), писать цену за 10 тиц, оплата по факту.

Тиц должен держаться долговременно, а не полсле следующего же апдейта упасть на тот же уровень.

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PR=2.

16 лет назад
Zest
41 год
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

iwcpr
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад
$50
30 дней
Все выполнено качественно и так как требовалось. Бесплатная концультация. Продолжаю сотрудничать.

Заявки фрилансеров

iwcpr
42 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад