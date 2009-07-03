Поднятие тИЦ с 20 до 40

Необходимо поднять тиц приблизительно на 20 (для начала, если все будет нормально, каждый месяц будем делать заказ), писать цену за 10 тиц, оплата по факту.

Тиц должен держаться долговременно, а не полсле следующего же апдейта упасть на тот же уровень.

http://onlineigry.com/

PR=2.