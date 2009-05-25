Консультирование по продвижению

Имеется сайт, в настоящий момент требующий оптимизации и усилий по продвижению. Я немного разбираюсь в дизайне, хорошо пишу тексты с заданной частотой ключевых слов, но не разбираюсь в продвижении сайта, особенно если требуются знания html.

Так что мне нужны персональные консультации, чтобы получить ответы на интересующие меня вопросы.

Примеры вопросов:

- на сайте есть страница с каталогом ссылок. Используемая программа - LinkExchanger. Мне нужно грамотно удалить все ссылки и саму программу, так, чтобы не повредить остальное. Как это сделать?

- изменить текст в шапке сайта (формат jpg). Мне нужно знать, где лежит картинка в формате jpg. Я делаю картинку заново в Adobe Photoshop – далее мне нужно сказать, как положить ее на место.

- я хочу обмениваться статьями с другими сайтами близкой (но не конкурентной) тематики. Техника выполнения этой процедуры. Статьи напишу сама.

- я хочу разместить на сайте ссылки (сквозные или на отдельных страницах) на сайты близкой тематики, а также разместить свои ссылки на других сайтах. Как проверить правильность ссылки на мой сайт? Как разместить на моем сайте ссылки на другие сайты? Техника выполнения процедуры.

- я хочу прогнать сайт по белым каталогам. Техника выполнения этой процедуры.

- объяснить, как понять по установленным счетчикам, кто откуда пришел на сайт, сколько времени пробыл и т.д.

Кроме того, есть отдельные вопросы, должны быть выполнены только специалистом и которые будут ему же оплачены отдельно. Это, например, возможность создать на сайте страницу с регистрацией посетителей, форумом и рассылкой новостей.

Общение – по ICQ и почте. Оплата по WebMoney - разумеется тогда, когда я сформулировала вопрос, который мне надо решить, и полученная консультация позволила его решить успешно.

Жду Ваших предложений. Интересует стоимость одной консультации, а также постоянное сотрудничество с надежным поставщиком услуг.

Спасибо за ответ.