ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!! icq 405539143
Консультирование по продвижению
Имеется сайт, в настоящий момент требующий оптимизации и усилий по продвижению. Я немного разбираюсь в дизайне, хорошо пишу тексты с заданной частотой ключевых слов, но не разбираюсь в продвижении сайта, особенно если требуются знания html.
Так что мне нужны персональные консультации, чтобы получить ответы на интересующие меня вопросы.
Примеры вопросов:
- на сайте есть страница с каталогом ссылок. Используемая программа - LinkExchanger. Мне нужно грамотно удалить все ссылки и саму программу, так, чтобы не повредить остальное. Как это сделать?
- изменить текст в шапке сайта (формат jpg). Мне нужно знать, где лежит картинка в формате jpg. Я делаю картинку заново в Adobe Photoshop – далее мне нужно сказать, как положить ее на место.
- я хочу обмениваться статьями с другими сайтами близкой (но не конкурентной) тематики. Техника выполнения этой процедуры. Статьи напишу сама.
- я хочу разместить на сайте ссылки (сквозные или на отдельных страницах) на сайты близкой тематики, а также разместить свои ссылки на других сайтах. Как проверить правильность ссылки на мой сайт? Как разместить на моем сайте ссылки на другие сайты? Техника выполнения процедуры.
- я хочу прогнать сайт по белым каталогам. Техника выполнения этой процедуры.
- объяснить, как понять по установленным счетчикам, кто откуда пришел на сайт, сколько времени пробыл и т.д.
Кроме того, есть отдельные вопросы, должны быть выполнены только специалистом и которые будут ему же оплачены отдельно. Это, например, возможность создать на сайте страницу с регистрацией посетителей, форумом и рассылкой новостей.
Общение – по ICQ и почте. Оплата по WebMoney - разумеется тогда, когда я сформулировала вопрос, который мне надо решить, и полученная консультация позволила его решить успешно.
Жду Ваших предложений. Интересует стоимость одной консультации, а также постоянное сотрудничество с надежным поставщиком услуг.
Спасибо за ответ.
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