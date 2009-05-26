Индексирование сайта в поисковой системе

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок268 просмотров

Необходимо проиндексировать сайт в Google.com,

чтобы через 24 - 48 часов сайт появился в индексе.

Оплата по факту (500 руб., яндекс)

16 лет назад
seyko
Dmitry 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

newrayn
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
Наилучшие рекомендации! Работа выполнена качественно, в срок.
Деньги перевел сразу. А ведь это одно из самых важных :)

Заявки фрилансеров

newrayn
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
16 лет назад