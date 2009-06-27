DMOZ регистрация

Прогон по каталогам, писем на почту с отчетами не менее 1000 (отчеты активировать), сайт прогонялся по 1пс. ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПОСЛЕ ПРОГОНА.
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