Есть сайт ,который сейчас продвигается. Затраты на ссылки – 7 000р – на месяц (но сейчас не сезон для этой тематики), а работа оптимизатора – 5 000р в месяц. Сейчас сайт почти по всем ...
Поднять ТИц блогу +10
Поднять ТИц блогу +10
Сейчас ТИц 10 надо 20
Пишите цену за один ТИц оплата по факту
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