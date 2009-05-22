Поднять тиц 2 сайтов до 50, увеличить посещаемость

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Закрыт4 заявки156 просмотров

Нужно поднять ТИц сайтов www.rushist.ru и www.mensk.ru до 50.

Не писать тем кто:

- просит предоплату (надоели всякие Джанояны Артуры и т.д.)

- не указывает конкретную цену за два сайта

-не указывает методы продвижения и сроки.

16 лет назад
Alessss
37 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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