У меня новый сайт нужно зарегистрировать в поисковых системах каталогах и рейтингах. После этого самое главное надо поднят тиц до 200, сколько будет все это? жду ваших предложение (скажите, как вы будете поднят тиц и ...
Поднять тиц 2 сайтов до 50, увеличить посещаемость
Нужно поднять ТИц сайтов www.rushist.ru и www.mensk.ru до 50.
Не писать тем кто:
- просит предоплату (надоели всякие Джанояны Артуры и т.д.)
- не указывает конкретную цену за два сайта
-не указывает методы продвижения и сроки.
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