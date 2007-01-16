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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Сообразительный и энергичный работник, лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Замечательный работодатель. Оперативно отвечает на письма. Не пропадает.
$0
10 баллов
17 лет назад
Работает быстро и качественно. Ответственно относится к поставленной задаче. Никаких проблем. Рекомендую!
Ответный отзыв
Честный работадатель. Заплатил даже больше чем обещал. Надеюсь моя помощь ещё понадобится :-)