Alessss

Александр Макаревич Alessss

 
36 летБеларусь/Минск
17 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
sskyba
Сергей 
52 годаКанада
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Сканирование и распознавание текста
Сообразительный и энергичный работник, лучшие рекомендации.
Замечательный работодатель. Оперативно отвечает на письма. Не пропадает.
Ответный отзыв
rossiner
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Сбор информации о ПО
Работает быстро и качественно. Ответственно относится к поставленной задаче. Никаких проблем. Рекомендую!
Честный работадатель. Заплатил даже больше чем обещал. Надеюсь моя помощь ещё понадобится :-)
Ответный отзыв