Прогон по каталогом

Здравствуйте. Мне необходимо прогнать 5 сайтов по каталогам. Необходимо составить проекты под каждый каталог с 1000 вариантов заголовков и описания (короткого и длинного). Указывайте в заявке стоимость прогона, характеристики вашей базы и сроки. В личку прошу не писать, буду игнорировать!