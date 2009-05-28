Прогон по каталогом

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Завершен16 заявок190 просмотров

Здравствуйте. Мне необходимо прогнать 5 сайтов по каталогам. Необходимо составить проекты под каждый каталог с 1000 вариантов заголовков и описания (короткого и длинного). Указывайте в заявке стоимость прогона, характеристики вашей базы и сроки. В личку прошу не писать, буду игнорировать!

16 лет назад
Kanto
Юрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
16 лет назад
$50
1 день
Отлично выполненная работа. Результатом остался доволен. Фрилансер предоставил подробный отчет о результатах регистрации. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
16 лет назад

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