Необходимо раскрутить сайт для западной аудитории. Основные страны Италия, Франция, Германия, ЮК, ЮС и тп. Тематика - софт и хард для навигационных систем. Задачи: Раскрутивать в социальных сетях. Постинг на ...
Прогнать статью по статейникам.
Прогнать статью по статейникам. Вобшем нужен прогон по статейникам оплата за размешенную статью. Отчет виде файла эксель с линками на статейники.
Требования статейники должны быть в индексе. Если на статейниках будит тиц то это +.
Оплата 10 центов за 1 размещенную статью. Пишите кто готов взяться.
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