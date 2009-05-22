Прогнать статью по статейникам.

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Закрыт2 заявки141 просмотр

Прогнать статью по статейникам. Вобшем нужен прогон по статейникам оплата за размешенную статью. Отчет виде файла эксель с линками на статейники.

Требования статейники должны быть в индексе. Если на статейниках будит тиц то это +.

Оплата 10 центов за 1 размещенную статью. Пишите кто готов взяться.

16 лет назад
Masha21
40 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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