Продвижение сайта в топ10

Всем привет! Необходимо продвинуть сайт http://fast-sales.ru по запросу "создание интернет магазина" в топ10 Яндекса, или по двум запросам: "создание интернет магазина" и "аренда интернет магазина". Также в дальнейшем постоянная поддержка на позициях. Жду предложений по ценам и срокам только от тех, кто на 100% уверен, что сможет.