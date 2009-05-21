Продвижение сайта (бытовая техника)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок319 просмотров

Здравствуйте!

Нужна раскрутка (Топ 10, yandex, google, rambler, mail.поиск) по ключевым словам:

Водонагреватели, обогреватели, камины, бойлеры, конвекторы, тепловые завесы,

электрокамины, кондиционеры, увлажнители воздуха, электронасосы.

Итого, 10 ключевиков.

Ожидаю получить внятные ответы на следующие вопросы:

1) каких результатов реально можно ожидать за месяц продвижения?

2) за два месяца?

3) сколько это будет стоить?

4) ваше портфолио

5) подробный план продвижения (мероприятия, цены, сроки)

сайт greem.ru

16 лет назад
sden
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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