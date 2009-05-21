Необходимо раскрутить сайт для западной аудитории. Основные страны Италия, Франция, Германия, ЮК, ЮС и тп. Тематика - софт и хард для навигационных систем. Задачи: Раскрутивать в социальных сетях. Постинг на ...
Продвижение сайта (бытовая техника)
Здравствуйте!
Нужна раскрутка (Топ 10, yandex, google, rambler, mail.поиск) по ключевым словам:
Водонагреватели, обогреватели, камины, бойлеры, конвекторы, тепловые завесы,
электрокамины, кондиционеры, увлажнители воздуха, электронасосы.
Итого, 10 ключевиков.
Ожидаю получить внятные ответы на следующие вопросы:
1) каких результатов реально можно ожидать за месяц продвижения?
2) за два месяца?
3) сколько это будет стоить?
4) ваше портфолио
5) подробный план продвижения (мероприятия, цены, сроки)
сайт greem.ru
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